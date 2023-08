POL-PDWO: Unfallflucht- Zeugen gesucht

Worms (ots) - Am gestrigen Montag wurde eine 65-jährige Wormserin Opfer eines Taschendiebstahls, bei dem ihr Geldbeutel aus ihrem Rucksackt gestohlen wurde. Die 65-Jährige befand sich gegen 14:30 Uhr in einem Geschäft in der Kaiser Passage, als zwei bislang unbekannte Frauen sich in einem Gang nur zögerlich und auf Ansprache zur Seite bewegten. In diesem Moment der kurzen Ablenkung öffnete eine dritte Täterin hinter ...

