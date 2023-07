Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Auffahrunfall im Baustellenbereich - 16-Jährige von Kleinkraftrad geworfen

Freiburg (ots)

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer musste am Donnerstag, 13.07.2023, gegen 14.50 Uhr, aufgrund stockendem Verkehr in der Baustelle auf der Hauptstraße verkehrsbedingt bremsen. Ein hinter ihm fahrender 17-jähriger Kleinkraftradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 59-Jährigen auf. Die 16-jährige Sozia wurde von dem Kleinkraftrad geworfen und kam in einem Grünstreifen zum Liegen. Die wohl leicht verletzte 16-Jährige wurde vom Rettungsdienst in die Kinderklinik gebracht.

