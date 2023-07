Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Pedelec-Fahrerin stürzt beim Transport von Altglas

Freiburg (ots)

Eine 65-jährige Frau befuhr mit ihrem Pedelec am Donnerstag, 13.07.2023, gegen 11.15 Uhr, die Raiffeisenstraße in Richtung Heckerstraße. Auf ihrem Gepäckträger transportierte sie Altglas in drei Eimern. Kurz vor der Einmündung sei ihr schwindelig geworden. Sie kam ins Schlingern und stürzte mit ihrem Pedelec. Die 65-Jährige schlug mit dem Gesicht auf der Fahrbahn auf. Sie zog sich mehrere offene Verletzungen zu. Sie verzichtete auf einen Transport mit dem Rettungsdienst. Stattdessen wurde sie wohl von ihrer Tochter in das Krankenhaus gefahren. Nach Sachlage trug die 65-Jährige keinen Fahrradhelm.

