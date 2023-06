LPI-G: Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis festgestellt

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 07.06.2023 gegen 21:30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Zeitungsladen in einem Verbrauchermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße. Hier entwendete er eine Wasserpfeife und zwei Stangen Zigaretten. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 40-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

