LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Altenburg (ots) - Ponitz: Am 07.06.2023 um 14:35 Uhr befuhr die 76-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot die Meeraner Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Sowohl am Pkw als auch am Verkehrsschild entstand Sachschaden. Die Pkw-Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 ...

