Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher entwendet hochwertige Uhren - Zeugen gesucht

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bisher unbekannte Täterschaft drang am Montagabend zwischen 19 und 22 Uhr in ein Wohnhaus in der Brüningstraße ein und entwendete dort Uhren Gesamtwert von über 15.000 Euro. Nachdem die Täterschaft ein Gartenhäuschen aufgebrochen hatte, begab sie sich in das Hausinnere, indem sie die Terrassentür aufhebelte. In den Wohnräumen wurden sämtliche Schränke und Schubläden durchwühlt. Danach verließen die Täter mit mehreren hochwertigen Uhren das Gebäude. Zeugen, welche verdächtige Personen im Tatzeitraum beobachtet haben, können sich an das Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell