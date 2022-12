POL-PDNR: Weihnachtsfeier endet in Schlägerei

Windhagen (ots) - Am Montag ereignete sich im Zeitraum von 05:40 Uhr bis 09:10 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Reinhard-Wirtgen-Straße in Windhagen eine Verkehrsunfallflucht. Der / die Unfallverursacher/-in beschädigte einen PKW BMW im Bereich der Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW des Geschädigten entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500,- EUR. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der ...

