POL-PDNR: Betzdorf - Witterungsbedingte Schadensfälle im Bereich der PI Betzdorf

Erpel, Rheinallee (ots) - Am Montag, den 19.12.2022 führten Beamte der Bereitschaftspolizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der Rheinallee (B42) in Erpel durch. Im Messzeitraum waren 12 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Bei den festgestellten Verstößen handelt es sich um nur geringe Geschwindigkeitsübertretungen, für die vor Ort ein Verwarngeld erhoben wurde. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der ...

