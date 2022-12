POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung

Bad Hönningen (ots) - Am Freitagabend melde sich ein Zeuge bei der Polizeiinspektion in Linz, ein Bekannter habe soeben in einer WhatsApp Nachricht seinen Suizid angekündigt. Sofort wurde die Wohnung des 33-jährigen Mannes aus Bad Hönningen überprüft. Vor Ort fanden die Beamten eine offene Wohnungstür, sowie blutverschmierte Papiertücher. Von dem Mann fehlte jede Spur. Nach Durchsuchung der Wohnung und des Hauses, ...

mehr