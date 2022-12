POL-PDNR: Unimog stürzt in Weiher

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es im gesamten Dienstgebiet der Polizeiinspektion Linz verbreitetet zu Glatteis, sodass Straßen und Gehwege teils gefährlich rutschig wurden. In den frühen Morgenstunden, im Zeitraum zwischen 03 und 08 Uhr, musste die Polizei Linz zu insgesamt acht glatteisbedingten Verkehrsunfällen in Linz, Ockenfels, ...

mehr