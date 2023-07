Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Großeinsatz der Polizei in Gießen dauert an - 60 Ingewahrsamnahmen in der vergangenen Nacht

Gießen (ots)

GIEßEN - Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen in Mittelhessen verliefen den Großteil der vergangenen Nacht ruhig. In der ersten Nachthälfte kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Fahrzeuge und Personen und sprachen etwa 50 Platzverweise aus.

Eine Wende nahm der Einsatzverlauf gegen 05.30 Uhr, als mehrere Personengruppen versuchten in Richtung des Veranstaltungsgeländes Hessenhallen zu gelangen. Aufgrund eines Videos, welches auf einer Social-Media-Plattform veröffentlicht wurde, ergaben sich Hinweise auf einen von ihnen geplanten Angriff auf die Kulturveranstaltung. Mit einer Vielzahl von Einsatzkräften konnte das Vordringen zu den Hessenhallen verhindert werden. In diesem Zusammenhang wird aktuell eine Gruppe von ca. 60 Personen zur Verhinderung gewalttätiger Aktionen in Gewahrsam genommen. Die Polizei wird im Laufe des Samstages mit über 1000 Einsatzkräften in Gießen präsent sein. Neben den hessischen Kolleginnen und Kollegen, kommen heute auch Kräfte aus dem Saarland, Sachsen, Niedersachen, Baden-Württemberg und von der Bundespolizei zur Unterstützung nach Mittelhessen. Die eritreische Kulturveranstaltung findet heute und morgen wie angemeldet in den Hessenhallen in Gießen statt. Auch eine für heute angemeldete Kundgebung in der Schlachthofstraße darf durchgeführt werden. Ein ursprünglich dorthin angemeldeter Aufzug wurde hingegen durch die Versammlungsbehörde untersagt. In der Gießener Innenstadt kann es heute aufgrund der genannten Veranstaltungen und Versammlungen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Unter der Telefonnummer (0641) 306-1111 hat die Stadt Gießen für Ihre Bürgerinnen und Bürger ein Info-Telefon eingerichtet.

Telefonische Anfragen bezüglich der Polizeiarbeit können an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter der Telefonnummer (0641) 7006-2058 gerichtet werden. Ebenso kann dort die Erreichbarkeit des mobilen Presseteams vor Ort erfragt werden.

Frech, PHK´ in

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell