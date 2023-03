POL-HH: 230326-3. Tötungsdelikt in Hamburg-Hammerbrook - Erste Erkenntnisse

Hamburg (ots) - Tatzeit: 25.03.2023, 23:30 Uhr; Tatort: Hamburg-Langenhorn, Reeborn Kurz vor Mitternacht kam es in Langenhorn zu Tötungsdelikten und einem Suizid. Die Mordkommission (LKA 41) und die Staatsanwaltschaft für Kapitaldelikte führen gemeinsam die Ermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erschien am spätem Samstagabend ein 42-jähriger Mann an der ...

mehr