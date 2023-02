Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfall mit Folgeunfall vor Kreisverkehr

Haselünne (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 7:30 Uhr in Haselünne zu zwei Verkehrsunfällen. Der Fahrer eines Audi Q8 befuhr die "Helter Straße" in Richtung Meppen. In Höhe eines Kreisverkehrs musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte die Fahrerin eines Ford Focus zu spät und fuhr hinten auf. In Folge dieses Unfalles ereignete sich kurze Zeit später ein weiterer Unfall. Hierbei konnte der Fahrer eines Audi A6 sein Fahrzeug noch rechtzeitig vor der Unfallstelle zum Stehen bringen. Die Fahrzeugführer eines BMW und eines VW erkannten die Situation zu spät und fuhren auf. Die 45-jährige Fahrerin des Ford wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

