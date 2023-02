Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es in Lathen in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher war mit seinem Fahrzeug auf der "Hermann-Kemper-Straße" in Richtung der Straße "B70" unterwegs. Hierbei verlor er einen etwa 2,50 Meter langen Betonklotz, welcher daraufhin zunächst auf die Fahrbahn fiel und anschließend gegen einen Baum prallte. Der Straßenbaum wurde durch den Aufprall beschädigt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

