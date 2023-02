Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall verursacht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Lingen (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es in Lingen um 15:28 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der 48-jährige Fahrer eines BMW war auf der "Dalumer Straße" aus Richtung Dalum kommend unterwegs und beabsichtigte nach links in die Straße "Mühlengraben" in Richtung Meppener Straße einzubiegen. Aufgrund von Nässe und Ölverschmutzungen auf der Fahrbahn, verlor der 48-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde seine 50-jährige Beifahrerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 48-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wird sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9300 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell