Polizei Hamburg

POL-HH: 230324-5. Tataufklärung nach Tankstellenraub in Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.02.2023, 19:57 Uhr; Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne, Pezolddamm

Im Februar überfiel ein Täter eine Tankstelle im Pezolddamm und flüchtete mit seiner Beute. Der mutmaßliche Räuber konnte inzwischen identifiziert und verhaftet werden.

Zunächst wird auf die nachstehende Pressemitteilung verwiesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5439080

Im Zuge der Ermittlungen rückte ein 18-jähriger Deutscher aus dem Heidekreis (Niedersachsen) in den Fokus des Raubdezernats, der, wie sich herausstellte, bereits in anderer Sache per Haftbefehl gesucht wurde. Durch die erlangten Erkenntnisse gilt er für den Tankstellenüberfall im Pezolddamm als dringend verdächtig.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Anhaltspunkte auf den aktuellen Aufenthaltsort des Heranwachsenden in Hamburg, der letztendlich am Donnerstagabend durch Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 in Farmsen lokalisiert und verhaftet wurde.

Der 18-Jährige wurde zunächst erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt.

Die Ermittlungen des Raubdezernats der Region Wandsbek (LKA 154) dauern an.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell