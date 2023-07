Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 47Jähriger bleibt im Gewahrsam

Gießen (ots)

(Bezug: Pressemeldung der Polizei Gießen von 13:27 Uhr)

Gießen

In der Nacht zum Freitag, 07. Juli, nahm die Polizei bei den verstärkten Kontrollen anlässlich der vom 07. bis 09. Juli angemeldeten Veranstaltungen und Versammlungen in Gießen einen identifizierten 47 Jahre alten Mann in Gewahrsam, der im Vorfeld öffentlich zur Begehung schwerer Straftaten aufgerufen hatte.Eine Richterin des Amtsgerichts Gießen bestätigte jetzt die Ingewahrsamnahme des 47 Jahre alten Mannes und verfügte eine Gewahrsamsdauer bis kommenden Montag. Außerdem muss der von der Polizei identifizierte Mann, der öffentlich zu Straftaten aufgefordert hatte, die Kosten des Verfahrens tragen. Die Polizei geht auch weiterhin konsequent gegen jedwede festgestellten Verstöße vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell