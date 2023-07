Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Fahrzeugaufbrüche im Gießener Stadtgebiet+Unfallfluchten in Pohlheim, Gießen und Buseck+ Radler nach Unfall in Reiskirchen leichtverletzt

Gießen (ots)

Gießen: Mehrere Fahrzeugaufbrüche im Stadtgebiet

Im Gießener Stadtgebiet kam es in der Nacht von Dienstag (04.07.23) auf Mittwoch (05.07.23) zu mehreren PKW Aufbrüchen. In der Jahnstraße, Professorenstraße sowie Eichgärtenallee schlugen die Unbekannten die Scheiben von vier Fahrzeugen ein, durchsuchten diese und entwendeten lediglich aus einem BMW Bargeld und Schmuck. Einen Rucksack ließen Unbekannten zwischen 20.30 Uhr am Sonntag (02.07.23) und 07.35 Uhr am Donnerstag (06.07.23) aus einem Ford mitgehen. Auch hier schlugen die Täter die Scheibe des Fahrzeuges ein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Arbeitsgruppe Reifen (Polizei Gießen) unter 0641/7006-0 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Unfallflucht in der Mittelstraße

Zwischen Freitag (30.Juni) 16.00 Uhr und Donnerstag (06.Juli) 10.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Mittelstraße einen geparkten Seat. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Leon zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: VW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Dienstag (04.Juli) zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr einen am rechten Parkstreifen der Gottlieb-Daimler-Straße geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem weißen Passat CC zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 750 Euro zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen weißen Van handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Buseck: Beim Ausparken BMW beschädigt

Zwischen Mittwoch (28.Juni) 11.00 Uhr und Montag (03.Juli) 12.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken in der Straße "Schützenweg" einen geparkten BMW. Als die Besitzerin zu ihrem blauen 420d zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Reiskirchen: Leicht verletzter Radler nach Unfall

Donnerstagabend (06.Juli) gegen 19.05 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Rathausstraße in Ettingshausen und beabsichtigte nach links in die Braugasse abzubiegen. Dabei stieß er mit einem Radfahrer zusammen, der auf der Bessinger Straße unterwegs war und in die Rathausstraße abbiegen wollte. Der Unbekannte hielt kurz an, sprach mit dem Radler und fuhr anschließend davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Flucht nach Auffahrunfall

Donnerstagnachmittag (06.Juli) gegen 16.55 Uhr befuhren ein 31-Jähriger in einem Mercedes, eine 26-Jährige in einem Hyundai und ein Unbekannter hintereinander den rechten Fahrstreifen der Nordanlage in Richtung Rodheimer Straße. Als der Mercedes-Fahrer in Höhe der Hausnummer 21 bremste, bemerkte der Unbekannte dies offenbar zu spät und versuchte noch links auszuweichen. Dabei streifte er den vorausfahrenden Hyundai und schob diesen auf den Mercedes. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.250 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter tel. 0641/7006-3755 entgegen.

