Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Unbekannter fährt 9-Jährigen an und entfernt sich vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Radfahrer einen 9-jährigen Jungen angefahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt hatte, sucht die Polizei nun Zeugen.

Am gestrigen Mittwoch gegen 15:45 Uhr ging der 9-Jährige mit einem Freund zu Fuß entlang des gemeinsamen Geh- und Radwegs im Dierkower Damm. Der bislang unbekannte Radfahrer befuhr den gemeinsamen Geh- und Radweg ebenfalls in Richtung Straßenbahnhaltestelle Petridamm. Aus bislang ungeklärter Ursache bremste der Radfahrer hinter den Kindern stark ab, verlor die Kontrolle über das Fahrrad und es kam zur Kollision mit dem 9-Jährigen. Anschließend half er dem Jungen auf, begleitet diesen und seinen Freund zur Straßenbahnhaltestelle Petridamm und verließ den Unfallort in unbekannte Richtung, ohne die Polizei zu informieren oder seine Personalien mitzuteilen. Der 9-Jährige trug leichte Kopfverletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ob dem Radfahrer nicht bewusst war, dass Polizei- und Rettungskräfte vor Ort hätten informiert und Personalien ausgetauscht werden müssen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Eine Personenbeschreibung konnten die beiden Kinder nicht geben. Aufgrund dessen werden nun Zeugen und auch der Radfahrer gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell