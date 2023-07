Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizei weiterhin im Einsatz - Platzverweise und eine Ingewahrsamnahme in der vergangenen Nacht

Gießen (ots)

Bezug zu den Pressemeldungen vom 06 und 07. Juli)

Gießen

Wie die Polizei bereits berichtete, setzt die Polizei bereits im Vorfeld der angemeldeten Versammlungen in Gießen und der Veranstaltung in den Hessenhallen auf eine starke Präsenz und verstärkte Kontrollen.Bei einer dieser Kontrollen in der Nacht zum Freitag, 07. Juli, identifizierte die Polizei einen 47 Jahre alten Mann, der öffentlich zu Straftaten aufgerufen hat. Die Polizei nahm den 47Jährigen und fünf seiner Begleiter in Gewahrsam, stellte unter das Waffenverbot fallende Gegenstände zum Selbstschutz, so unter anderem eine Schutzbrille, sicher und sprach insgesamt in der Nacht 12 Platzverweise aus. Über die Dauer der Gewahrsamnahme des 47Jährigen entscheidet im Lauf des heutigen Freitags ein Gericht. Die Polizei entließ die fünf Begleiter des 47Jährigen nach den polizeilichen Maßnahmen.

Die Polizei wird weiterhin konsequent gegen festgestellte Verstöße vorgehen. Auch heute sind wieder mehrere Hundert Einsatzkräfte im Einsatz.Es ist mit Beginn um 14 Uhr am Bahnhof eine Versammlung mit anschließendem Aufzug angemeldet. Der Anmelder erwartet 300 Teilnehmer. Die Polizei hat wegen möglicher Verkehrsbehinderungen eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst.

Für Medienschaffende ist eine Pressesammelstelle am Lehmweg Ecke An der Hessenhalle eingerichtet, über die ein Polizeisprecher zu erreichen ist. Telefonisch können Anfragen an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Telefonnummer 0641-7006-2058 gerichtet werden.

