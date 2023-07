Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einsatzmaßnahmen der Polizei gehen weiter - Verstöße und Ingewahrsamnahmen in der vergangenen Nacht

Gießen (ots)

Gießen:

Mehrere Hundert Polizistinnen und Polizisten sind auch heute in Gießen im Einsatz.

In den Hessenhallen der Gießener Messe findet am 08. und 09. Juli eine eritreische Kulturveranstaltung statt. Im vergangenen Jahr kam es zu massiven Angriffen auf die Veranstaltung. Auch in diesem Jahr liegen der Polizei Hinweise zu Aufrufen zu Gewalttaten vor. Um erneute Ausschreitungen zu verhindern, setzt die Polizei unter anderem auf eine starke Präsenz im Stadtgebiet von Gießen, auch im Vorfeld der Veranstaltung.

Schon in der vergangenen Nacht führte die Polizei eine Vielzahl an Kontrollen durch. Dabei konnten Verstöße gegen die vom Landkreis Gießen eingerichtete Waffenverbotszone festgestellt werden. Mehreren Personen wurden daraufhin Platzverweise erteilt. Einige davon befinden sich noch im Gewahrsam zur Durchführung notwendiger polizeilicher Maßnahmen.

Am Nachmittag ist in der Gießener Innenstadt ein Aufzug im Rahmen einer Versammlung angemeldet. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen muss in diesem Zusammenhang gerechnet werden.

Die Polizei wird auch heute konsequent gegen festgestellte Verstöße vorgehen.

Für Medienschaffende ist ab 10 Uhr eine Pressesammelstelle am Lehmweg Ecke An der Hessenhalle eingerichtet, an der ein Polizeisprecher für Auskünfte und O-Töne zur Verfügung steht. Telefonisch können Anfragen an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Telefonnummer 0641-7006-2058 - gerichtet werden.

Frech, PHK´in

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell