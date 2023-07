POL-GI: Durchsuchung führt zu gestohlenen Notebooks+Einbruch in Vereinsheim+Diebstahl aus PKW+Auseinandersetzung zwischen Autofahrern*Hundegebell verschreckt offenbar Einbrecher+Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Wettenberg: Durchsuchung führt zu gestohlenen Notebooks

Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Diebstahls führte die Durchsuchung einer Wohnung eines 25-Jährigen zum Fund von mehreren gestohlenen Notebooks. Der 25-Jährige wird verdächtigt, aus dem Lagerplatz einer Firma in Wettenberg zwischen Februar und Mai mehrere Notebooks und Zubehör im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen zu haben. Anschließend soll er diese Waren auf einer Online-Verkaufsplattform angeboten haben. Der Firmeninhaber erstattete Ende Juni Anzeige gegen seinen ehemaligen Mitarbeiter.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ das Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 25-Jährigen. Dort fanden die Ermittler sechs Laptops und weiteres Computerzubehör. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten wegen fehlender Haftgründe wieder. Die Ermittlungen dauern noch an.

Langgöns: Einbruch in Vereinsheim

Auf Benzin, eine Luftpumpe und mehrere Schlüssel hatten es Diebe im Lochermühlsweg abgesehen. Die Unbekannten hebelten zwischen 09.00 Uhr am Samstag (01.07.23) und 18.00 Uhr am Dienstag (04.07.23) ein Vereinsheim auf. Im Gebäude und einer Lagerhalle entwendeten sie die Gegenstände bzw. ließen aus zwei Fahrzeugen Kraftstoff ab. Hinweise zu den Dieben nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Wettenberg: Hund verschreckt offenbar Einbrecher

In der Fohnbachstraße in Krofdorf-Gleiberg verschreckte ein Hund offenbar die Einbrecher. Die Unbekannten versuchten am Dienstag gegen 03.30 Uhr die Eingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Das Bellen eines Nachbarhundes trieb die Einbrecher vermutlich in die Flucht. Wem ist dort am Dienstag gegen 03.30 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Linden: Dieb flüchtet

Nachdem ein unbekannter Mann in der Friedrich-Ebert-Straße aus einem BMW eine Sonnenbrille entwendete, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Dienstag gegen 23.00 Uhr machte sich der Dieb an dem Auto zu schaffen. Als eine Zeugin ihn erwischte, flüchtete er in Richtung Bahnhofstraße. Der Tatverdächtige trug dunkle Bekleidung und einen Kapuzenpullover. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Auseinandersetzung zwischen Autofahrern

Auf der Landstraße 3129 zwischen Leihgestern und Watzenborn-Steinberg kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem unbekannten Autofahrer. Mehrere Zeugen informierten gegen 19.15 Uhr die Rettungsleitstelle und Polizei über eine Schlägerei. Nach ersten Erkenntnissen geriet der 24-jährige Daimler-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen beim Vorbeifahren an einem stehenden silberfarbenen PKW mit dessen Fahrzeugführer in Streit. In dessen Verlauf wurde der 24-Jährige beleidigt, geschlagen und geschubst. Zwei bis drei hinzukommende unbekannte Männer, vermutlich Bekannte des Unbekannten, hielten den Fahrzeugführer zurück. Letztendlich stiegen die unbekannten Männer in den silberfarbenen PKW sowie einen weiteren silberfarbenen Kombi und flüchteten über einen Feldweg in Richtung Leihgestern. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann weitere Hinweise auf den Tatverdächtigen und die beiden Fahrzeuge geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Fernwald: Hitlergruß gezeigt - Weitere Zeugen gesucht

In der Ernst-Ludwig-Straße in Steinbach zeigte ein 51-jährige Mann aus dem Landkreis Gießen am Montag (03.07.23) mehreren Passanten den Hitlergruß. Gegen 14.14 Uhr fiel der Mann auf, als er vor Erwachsenen und Kindern den Arm hob, das Zeichen zeigte und "Heil Hitler" rief. Die Polizei konnte den alkoholisierten Mann festnehmen und nahm ihn mit auf die Wache. In einer Zelle konnte er seinen Rausch ausschlafen. Die Beamten leiteten gegen den 51-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein. Wem ist der Festgenommene ebenfalls aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich beim Staatsschutz in Gießen unter 0641/7006-6555 zu melden.

Laubach: Radler erschreckt sich und stürzt

Dienstagnachmittag (04.Juli) gegen 16.30 Uhr befuhr ein 15-Jähriger mit einem Fahrrad den linken Gehweg der Philipp-Reis-Straße in Richtung Dexionstraße. Ein unbekannter PKW-Fahrer fuhr offenbar dabei sehr dicht an dem Radler vorbei, so dass dieser sich erschrak, ins Straucheln geriet und stürzte. Dabei verletzte sich der 15-Jährige leicht. Der PKW-Fahrer fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in zweistelliger Höhe. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Unfallflucht im Hunfeld

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Fiat nach einer Unfallflucht zwischen Montag (03.Juli) 19.30 Uhr und Dienstag (04.Juli) 8.00 Uhr in der Straße "Hunfeld". Ein Unbekannter touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Fiat 500c an der hintern Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Ein- bzw- Aussteigen Beifahrertür beschädigt

Zwischen Montag (19.Juni) 7.00 Uhr und Donnerstag (29.Juni) 16.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- bzw. Aussteigen die Beifahrertür eines "An der Hessenhalle" geparkten grauen VW Golf. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

