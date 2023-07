Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Altkleidercontainer in Brand + Mehrere Katzen verschwunden + Radfahrer stößt mit Kind zusammen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 03.07.2023:

Altkleidercontainer in Brand + Mehrere Katzen verschwunden + Radfahrer stößt mit Kind zusammen

Pohlheim: Altkleidercontainer in Brand

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Samstag in der Parkstraße in Hausen ein Altkleidercontainer in Brand. Ein Zeuge bemerkte das Feuer gegen 00.20 Uhr und informierte den Rettungsdienst. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem etwa 1.000 Euro hohen Schaden aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat kurz vor dem Brand in der Parkstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Linden: Mit 1,6 Promille unterwegs

Eine Polizeistreife erwischte in der Gießener Straße einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer. Sie stoppten den 41-Jährigen gegen 19.30 Uhr. Nachdem sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, pustete er 1,62 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: Focus beschädigt

Offenbar mit einem Stein warfen Unbekannte die Scheibe eines in der Straße "Eulenkopf" geparkten Ford ein. Die Sachbeschädigung des grünen Focus ereignete sich am Sonntag (02.07.23) zwischen 11.15 und 11.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Scheibe eingeworfen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02.07.23) brachen Unbekannte in der Löberstraße, Mühlstraße und Westanlage drei Autos auf. Die Diebe schlugen die Scheiben ein und durchsuchten die Fahrzeuge. Aus einem Daimler entwendeten sie ein Portemonnaie, aus den anderen beiden Autos nichts. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen unter 0641/7006-0 entgegen.

Gießen: E-Bike weg

Auf ein E-Bike des Herstellers CUBE hatten es Diebe in der Georg-Schlosser-Straße abgesehen. Die Unbekannten entwendeten das schwarze Bike am Freitag (30.06.23) zwischen 07.50 und 13.15 Uhr. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des etwa 3.500 Euro teuren Rades nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Fernwald: Zwei verstorbene und mehrere vermisste Katzen in Annerod? Zeugenaufruf

Nachdem zwei Katzen starben und zwei Katzen verschwanden, erstattete der Besitzer in der vergangenen Woche Anzeige bei der Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und sucht nach Zeugen bzw. weiteren Betroffenen. Bereits im April und im Dezember des vergangenen Jahres kam es zu zwei Vorfällen in dem Fernwalder Ortsteil Annerod. Offenbar mit Vergiftungssymptomen fand der 46-jährige Besitzer Ende April 2022 und Anfang Dezember 2022 zwei seiner Katzen auf. Trotz medizinischer Versorgung einer Tierärztin und in einer Tierklinik verstarben die Tiere kurze Zeit später. Die Ursache für den Tod ist abschließend nicht geklärt. Seit Ende Mai und Mitte Juni 2023 vermisst der 46-Jährige zwei weitere Katzen. Ein durch den Besitzer durchgeführter Aufruf in den sozialen Medien und durchgeführte Suchmaßnahmen nach der Katze verliefen bisher ergebnislos. Im Zuge der Ermittlungen seien offenbar seit mehreren Wochen und Monaten in Annerod weitere Katzen verschwunden. Der Polizei liegen bisher keine weiteren Anzeigen vor. Die Ermittler bitten Betroffene, sich zu melden und suchen zudem Zeugen, die Hinweise geben können oder denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist (Telefonnummer 0641/7006-3555).

Verkehrsunfälle:

Gießen: Mercedes beschädigt

1.500 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Mercedes nach einer Unfallflucht von Samstag (01. Juli) in der Straße "Löbers Hof". Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen 9.45 Uhr und 17.30 Uhr den geparkten schwarzen 204X auf der Beifahrerseite und fuhr davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Staufenberg: Unfallflucht in der Reiser Straße

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Renault nach einer Unfallflucht zwischen Sonntag (02.Juli) 18.45 Uhr und Montag (03.Juli) 7.30 Uhr in der Treiser Straße in Mainzlar. Ein Unbekannter beschädigte den schwarzen Clio auf unbekannte Art und Weise an der hinteren Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Buseck: Mazda touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Mittwoch (21.Juni) 0.00 Uhr und Mittwoch 28.Juni) 0.00 Uhr in der Brandgasse in Alten-Buseck einen geparkten roten Mazda 2 Hybrid auf der Fahrerseite. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren Opel gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter am Dienstag (27.Juni) zwischen 5.40 Uhr und 13.40 Uhr in der Straße "Riegelpfad" einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem grünen Adam zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 03641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Geparkten Daimler touchiert

Zwischen Samstag (01.Juli) 20.00 Uhr und Sonntag (02.Juli) 12.00 Uhr touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Schwalbachacker" einen geparkten Daimler. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen S500 zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Anstatt um sich um den etwa 1.500 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannten einfach davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Lich: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Am Freitag (30.Juni) zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in der Bahnhofstraße einen geparkten Hyundai. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Active zurückkam, war dieser auf der vorderen, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Kurve offenbar falsch eingeschätzt

Ein 25-Jähriger Mann in einem Skoda befuhr Samstagabend (01.Juli) gegen 22.30 Uhr die Röntgenstraße und beabsichtigte nach rechts in die Friedrichstraße abzubiegen. Offenbar schätzte der Skoda-Fahrer die Geschwindigkeit und die Kurve offenbar falsch ein und kollidierte mit drei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 16.500 Euro. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,61 Promille. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A45/Linden: Unfall bei Spurwechsel

Am Sonntag (02.Juli) gegen 14.50 Uhr befuhr ein 41-Jähriger in einem LKW mit Anhänger die rechte Fahrspur der Bundesautobahn 45 von Gießen in Richtung Dortmund. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten wechselte der LKW-Fahrer in Höhe des Parkplatz Pfaffenpfad auf die linke Fahrspur und es kam zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 43-Jährigen. Der BMW-Fahrer sowie eine 43-jährige Mitfahrerin verletzten sich dabei leicht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 31.100 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Gießen: Radfahrer stößt mit Kind zusammen

Ein 58-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag (30.Juni) die Fußgängerzone, in der das Radfahren gestattet ist, von der Schloßstraße in Richtung Marktplatz als plötzlich ein Kind vor das Rad lief. Es kam zum Zusammenstoß. Der 4-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell