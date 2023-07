Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizeipräsidium Mittelhessen bereitet sich auf einen Großeinsatz vor + Konsequentes Vorgehen gegen Gewalttäter angekündigt

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 03.07.2023:

Polizeipräsidium Mittelhessen bereitet sich auf einen Großeinsatz vor + Konsequentes Vorgehen gegen Gewalttäter angekündigt

Gießen: Für das kommende Wochenende, vom 07. bis zum 09. Juli 2023, war ein Eritrea-Festival in den Hessenhallen in Gießen geplant. Nach Bekanntwerden der Veranstaltung hat ein Vorbereitungsstab des Polizeipräsidium Mittelhessen die Einsatzplanungen für diese Großlage übernommen. Am 29.06.2023 wurde dazu seitens der Stadt Gießen eine Verbotsverfügung erlassen. Ob das Festival stattfindet, ist daher aktuell unklar.

Während des letzten Festivals kam es am 20. August 2022 zu massiven Angriffen auf die Veranstaltung, bei denen Helfer und Besucher des Festivals zum Teil verletzt wurden. Mehr als hundert Personen überstiegen die Absperrungen des Messegeländes. Sie bewaffneten sich mit Schlagstöcken, Eisenstangen, Messern sowie Steinen und griffen Personen der Veranstaltung an. Einsatzkräfte der Polizei, die bereits vor Ort waren, wurden ebenfalls attackiert. Die Angreifer zeigten eine hohe Gewaltbereitschaft und aggressives Verhalten. Eine Arbeitsgruppe wurde eingerichtet. Inzwischen konnten etwas über 100 Verdächtige ermittelt werden. Um ähnliche Gewalttaten, auch dieser Personengruppe heraus, zu verhindern, wurden vorbeugende Maßnahmen ergriffen.

"Ich war entsetzt über die enorme Gewaltbereitschaft bei den Angriffen und Attacken im August 2022 in Gießen. Wir sind darauf eingestellt, dass wieder gewaltbereite Personen nach Gießen kommen. Wir werden gegen solche Personen, die zur Begehung von Straftaten und zur Randale nach Gießen kommen, hart durchgreifen. Die Einschreitschwelle wird sehr niedrig sein. Straftaten werden dokumentiert und konsequent verfolgt. Natürlich beobachten wir sehr genau die Entwicklung nach der Verbotsverfügung. Dementsprechend gehen unsere Einsatzvorbereitungen in alle erdenklichen Szenarien. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir natürlich in dem uns vorgegebenen Rahmen eine Veranstaltung schützen. Wichtig ist aber auch, dass es sich um keine Versammlung handelt und dass die Verantwortlichen der Veranstaltung ihren wesentlichen Teil zum sicheren Ablauf betragen müssen. ", so Polizeipräsident Bernd Paul.

Neben dem am Donnerstag verbotenen Eritrea-Festival in den Hessenhallen sind sowohl am Freitag als auch am Samstag Demonstrationen angemeldet.

Aufgrund der Veranstaltung, sowie den Demonstrationen kann es im Stadtgebiet Gießen, inbesondere im Bereich der Hessenhallen zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Zudem bewegen sich im Stadtgebiet Gießen Fahrzeugverbände der Polizeieinsatzkräfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell