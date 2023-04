Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vollbremsung: Fahrgast (74) in Bus gestürzt - Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Stapper Weg/ Geistenbecker Ring in Odenkirchen-West ist es am Dienstag, 25. April, gegen 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 74-jähriger Mann in einem Linienbus verletzt wurde.

Ein 31-jähriger Busfahrer befuhr den Stapper Weg in Fahrtrichtung Odenkirchen. An der Kreuzung Geistenbecker Ring nahm ihm ein grauer Skoda Octavia die Vorfahrt. Der Busfahrer musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam ein 74-jähriger Fahrgast zu Fall und erlitt Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrenden des grauen Skoda Octavia geben können. Er war aus Richtung Odenkirchen gekommen und nach links in den Geistenbecker Ring abgebogen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

