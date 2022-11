POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Großenkneten schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Erheblicher Sachschaden ist am Samstag, 26. November 2022, an einem geparkten Pkw in Brake entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 12:30 bis 18:30 Uhr zündeten bislang unbekannte Personen einen Knallkörper, den sie auf dem Außenspiegel eines im Kiebitzring geparkten Pkws abgelegt hatten. Am roten SUV, der in Höhe ...

mehr