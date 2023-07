Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch gescheitert+Nach Ladendiebstahl in U-Haft+Rauchgasvergiftung nach Brand+Versuchter Raub+Frontalzusammenstoß auf der B457+Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Einbruch gescheitert

In der Reichenberger Straße scheiterte offenbar ein Einbruch in eine Schule. Die Unbekannten versuchten zwischen 19.00 Uhr am Freitag (30.06.2023) und 07.00 Uhr am Montag (03.07.2023) die Eingangstür aufzuhebeln. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass aufgrund der auslösenden Alarmanlage die Einbrecher von ihrem Vorhaben abließen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Nach Ladendiebstahl in U-Haft

Nachdem ein 23-Jähriger im Seltersweg an drei aufeinanderfolgenden Tagen (27.-30.07.2023) in einem Kaufhaus Waren mit einem Gesamtwert von 1.600 Euro entwendete, landete er letztendlich in Untersuchungshaft.

Der algerische Staatsangehörige fiel am Donnerstag gegen 15.40 Uhr einem Ladendetektiv beim Diebstahl von hochwertigen Parfums auf und hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Noch in dem Kaufhaus führten die Ermittlungen der aufnehmenden Polizisten zu zwei weiteren Diebstählen, die durch den Festgenommenen die Tage zuvor begangen wurden. Zudem stellten die Ermittler fest, dass der Wohnsitzlose bereits trotz erfolgter Abschiebung im Jahr 2021 erneut in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den jungen Mann einem Haftrichter vor. Nachdem der Richter einen Haftbefehl erließ, kam der 23-Jährige in Untersuchungshaft.

Buseck: Verkaufsbude in Brand gesteckt

Auf einem Vereinsgelände in der "Neue Straße" setzten Unbekannte eine Verkaufsbude bzw. einen Unterstand in Brand. Gegen 22.50 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über das Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Vollbrand. Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus und ermitteln gegen zwei Jugendliche im Alter von 13 und 17 Jahren. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Pohlheim: Mit Rauchgasvergiftung in Klinik

Nach einem Brand im Weißenburgring kam am Montagmittag (03.07.2023) ein 41-jähriger Mann in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Trocknungsgerät in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Brand. Als ein Bewohner in den Keller ging, bemerkte er eine starke Rauchentwicklung und ließ die Feuerwehr informieren. Der hinzugekommene Hausbesitzer löschte den Brand und verhinderte vermutlich ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude. Während der Bewohner mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik kam, konnte der Hausbesitzer ambulant von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und wieder entlassen werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Brand aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst wurde. Sie schätzt den Sachschaden auf etwa 1.500 Euro.

Gießen: Versuchter Straßenraub

Nach einem versuchten Raub am Lahnufer in der Bootshausstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Als ein 62-jähriger Mann aus Marburg am Montag (03.07.23) gegen 10.45 Uhr rauchend am Lahnufer saß, setzte sich eine Unbekannter hinzu und forderte Bargeld. Nachdem der Marburger der Forderung nicht nachkam, wurde der Unbekannte handgreiflich und zerrte an der Umhängetasche des 62-Jährigen. Anschließend zog der Unbekannte ein Messer und hielt es bedrohend an den Hals des 62-Jährigen. Als es nicht zum erwünschten "Erfolg" führte, flüchtete der Räuber zu Fuß. Er ist etwa 1,74 Meter groß und hat einen dunkleren Hautteint sowie lockige Haare. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jeansjacke und soll gegebenenfalls ein blaues Veilchen am Auge haben. Wer hat den Vorfall am Lahnufer (parallel zur Bootshausstraße) beobachtet? Wem ist der beschriebene Mann in der Nähe aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Fahrzeug beschädigt

Rund 3.000 Euro wird die Reparatur an einem Mercedes-Benz kosten, nachdem Unbekannte den grauen AMG am Montag gegen 04.00 Uhr im Teichweg in Gießen-Wieseck beschädigten. Nach ersten Erkenntnissen kam es offenbar zu einem Streit zwischen einer unbekannten Anzahl an Männern. In dessen Verlauf kam es dann zu den Beschädigungen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise auf die Verursacher geben? Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: E-Bike aus Tiefgarage gestohlen

Auf ein E-Bike des Herstellers CUBE hatten es Unbekannte in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Gabelsbergerstraße abgesehen. Die Diebe brachen das Schloss auf und suchten mit dem über 3.000 Euro teurem Rad das Weite. Hinweise zu den Dieben oder dem grauen E-Bike nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren Ford gestreift

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Ford nach einer Unfallflucht von Montag (03.Juli) in der Bleichstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter zwischen 8.25 Uhr und 9.30 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Fiesta an der Fahrerseite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Skoda touchiert

Zwischen Montag (19.Juni) 12.00 Uhr und Dienstag (27.Juni) 19.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Straße "Zur Aue" in Watzenborn-Steinberg einen geparkten Skoda. Als der Besitzer zu seinem braunen Yeti zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: In Parkhaus PKW touchiert

Am Mittwoch (28.Juni) gegen 13.00 Uhr touchierte ein 71-Jähriger in einem Mitsubishi beim Einparken in einem Parkhaus (2. Obergeschoss) in der Paul-Zipp-Straße einen geparkten PKW an der Fahrertür. Zunächst entfernte sich der Mann von der Unfallstelle, meldete sich jedoch später bei der Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Wessen Fahrzeug wurde zur genannten Zeit in dem Parkhaus beschädigt? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Motorrad angefahren

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Freitag (30.Juni) 18.00 Uhr und Montag (03. Juli) 12.30 Uhr auf unbekannte Weise ein im Spitzwegring (Höhe 10) geparktes schwarzes Yamaha Motorrad. Vermutlich fuhr ein Unbekannter das Krad an, woraufhin es umkippte. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Hungen: Auf Parkplatz Ford beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Ford nach einer Unfallflucht zwischen Sonntag (02.Juli) 20.30 Uhr und Montag (03.Juli) 4.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Dammweg". Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein Unbekannter den silberfarbenen Mondeo an der vorderen Stoßstange und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Hungen: Bei Parkmanöver Opel touchiert

Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter zwischen Freitag (30.Juni) 16.30 Uhr und Montag (03.Juli) 6.00 Uhr in der Königstraße in Villingen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Als der Besitzer zu seinem grauen Combo zurückkam, war dieser am Fahrzeugheck beschädigt. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

B457/Hungen: Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Am Montag (03.Juli) gegen 18.00 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau aus Hungen in einemMazda die Bundesstraße 457 von Lich kommend und beabsichtigte nach links auf die Gießener Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Audi eines 21-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Mazda gegen die Schutzplanke geschleudert. Die 56-Jährige sowie der Audi-Fahrer verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 17.000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell