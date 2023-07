POL-GI: Polizei ist mit einem Großaufgebot im Stadtgebiet unterwegs

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 03.07.2023: Altkleidercontainer in Brand + Mehrere Katzen verschwunden + Radfahrer stößt mit Kind zusammen Pohlheim: Altkleidercontainer in Brand Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Samstag in der Parkstraße in Hausen ein Altkleidercontainer in Brand. Ein Zeuge bemerkte ...

mehr