POL-GI: Unfall auf der Autobahn 45 - Mehrere Tonnen Kies verloren

Gießen (ots) - Gießen: Mehrere Hundert Polizistinnen und Polizisten sind auch heute in Gießen im Einsatz. In den Hessenhallen der Gießener Messe findet am 08. und 09. Juli eine eritreische Kulturveranstaltung statt. Im vergangenen Jahr kam es zu massiven Angriffen auf die Veranstaltung. Auch in diesem Jahr ...

mehr