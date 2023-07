Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizeieinsatz in Gießen - Falschmeldungen kursieren - Bislang alles friedlich

Gießen (ots)

Derzeit gehen bei der Polizei mehrere Anrufe besorgter Bürger ein. Hintergrund sind Nachfragen zu einer vermeintlichen Gefahrensituation in Gießen. Es kursieren Gerüchte, wonach die Gießener Bevölkerung gefährdet sei und man am Besten das Stadtgebiet am Wochenende meiden soll. Die Polizei hat keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Gießener Bevölkerung und keine konkreten Hinweise auf die in den Gerüchten beschriebenen Szenarien. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, solche Falschmeldungen nicht weiterzuverbreiten.Die Polizei begleitet den Einsatz über ihren Twitterkanal (@Polizei_MH) und verbreitet auch Presseinformationen unter www.polizeipresse.de. Nutzen Sie ausschließlich diese offiziellen Quellen als Informationsquellen. Bisher beobachtet die Polizei einen friedlichen Verlauf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell