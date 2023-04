Polizei Homberg

POL-HR: Wabern-Unshausen: Einbruch in Vereinsheim

Homberg (ots)

Wabern-Unshausen

Einbruch in Vereinsheim Tatzeit: 13.04.2023, 18:00 Uhr bis 15.04.2023, 07:00 Uhr Einen Flachbildfernseher im Wert von 200,- Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Woche aus einem Vereinsheim am Sportplatz Unshausen. Die Täter brachen gewaltsam die Eingangstür des Vereinsheimes auf und gelangten anschließend in das Gebäude. Im Schankraum stahlen sie einen Flachbildfernseher, welcher an einer Wandhalterung befestigt war. Zudem brachen die Täter die Eingangstür zu dem separaten Geräteschuppen auf, aus diesem wurde jedoch nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 3.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell