Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Pkw-Anhänger gestohlen

Homberg (ots)

Guxhagen

Diebstahl eines Pkw-Anhängers Tatzeit: 06.04.2023, 16:00 Uhr bis 14.04.2023, 15:25 Uhr Einen Pkw-Anhänger im Wert von 12.000,- Euro stahlen unbekannten Täter in den vergangenen beiden Wochen vom Parkplatz am Bahnhof in der Dörnberger Straße. Wie die Täter den dort abgestellten Anhänger entwendeten ist derzeit nicht bekannt. Bei dem Anhänger des Herstellers Agados handelt es sich um einen Kipper, er hat das amtliche Kennzeichen EL-KS 596. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

