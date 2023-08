Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 27.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzungen ++ Sachbeschädigungen ++ Trunkenheitsfahrt ++

Gefährliche Körperverletzungen

Leer - Gegen 03 Uhr ist es am Sonntag zu einem Vorfall am Bahnhof gekommen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung hat ein 39-jähriger aus Moormerland ein Fahrrad gegen einen 65-jährigen geworfen. Anschließend hat er diesen noch mit den Fäusten am Kopf getroffen und in den Unterleib getreten. Der 65-jährige ist leicht verletzt worden. Der Beschuldigte musste durch die Beamten unter Zwang in Gewahrsam genommen werden. Da er einen Atemalkoholtest von 2,06 Promille hatte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Rhauderfehn - Bereits am Samstag hat es gegen 16 Uhr eine gef. Körperverletzung im Ellernbroek in Rhauderfehn gegeben. Dort hat ein 43-jähriger einen gleichaltrigen mit einer Rohrzange angegriffen. Das Opfer wurde an der Hand verletzt und konnte weitere Angriffe durch den Beschuldigten mittels eines Faustschlages gegen diesen verhindern. Auch hier stand der Beschuldigte unter Alkoholeinfluss und hatte einen Wert von 2,12 Promille.

Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Ostrhauderfehn - Im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 19:45 Uhr ist es am Samstag in der Straße 'Im Gewerbegebiet' zu drei Sachbeschädigungen gekommen. Während an einem Pkw Renault Megane der hintere linke Reifen mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen wurde, hat der Täter auch jeweils beide Reifen von zwei Fahrrädern im dortigen Bereich beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer oder Rhauderfehn.

Trunkenheitsfahrt

Westoverledingen - Um kurz nach 23 Uhr ist eine 41-jährige am Samstag mit ihrem Opel von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Die Fahrerin konnte kurz darauf an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden und hat den Unfall eingeräumt. Da sie einen Alkoholwert von 1,58 Promille hatte wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Fremdschaden ist durch das Abkommen von der Fahrbahn nicht entstanden.

