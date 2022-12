Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Nach Fahrrädern gesucht/Garagen und Gartenhütten im Visier Krimineller

Gernsheim (ots)

Sechs Garagen bzw. Gartenhütten in der Ulmenstraße, Magdeburger Straße, Eisenacher Straße, Ringstraße, Franz-Josef-Nuß-Straße und "Am steinernen Brückchen", gerieten in der Nacht zum Mittwoch (07.12.) in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Täter dabei offenbar auf Fahrräder.

In der Ulmenstraße ließen die ungebetenen Besucher zwei E-Bikes im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro mitgehen. In der Magdeburger Straße ließen sie ein zunächst entwendetes Mountainbike auf einem Nachbargrundstück zurück. In allen anderen Fällen wurde nichts gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

