Einhausen (ots) - Metalldiebe haben in der Nacht zum Mittwoch (07.12.) ein Firmengelände außerhalb von Einhausen heimgesucht und Kupferkabel, Kabeltrommeln und Werkzeuge gestohlen. Um an das Metall zu gelangen, verschafften sich die Kriminellen mit einem Fahrzeug Zugang auf das Gelände und drangen in Werkstatt- und Lagerhallen ein. Sie transportierten die Beute anschließend mit dem Fahrzeug ab. Wer hierzu Hinweise ...

mehr