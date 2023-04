Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Feldhäcksler durch Feuer erheblich beschädigt

Hagenow (ots)

Auf einem Wirtschaftsweg bei Warlitz ist am Freitagvormittag ein Feldhäcksler während der Fahrt in Brand geraten. Dabei wurde die Landmaschine erheblich beschädigt. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer augenscheinlich im Motorraum des Häckslers aus. Der Brand griff dann auf die Führerkabine über. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte die Landmaschine. Der Brand ist ersten Erkenntnissen zufolge auf eine technische Ursache zurückzuführen. Der entstandene Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 15.000 Euro belaufen.

