Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 16-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Boizenburg (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in Zahrensdorf hat die Polizei einen unter Drogeneinfluss stehenden 16-jährigen Jugendlichen aus dem Straßenverkehr gezogen. Zudem war der PKW des Jugendlichen weder für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen noch versichert. Aufgrund seines Alters ist der 16-Jährige auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nachdem die Polizeibeamten beim 16-Jährigen einen Drogenvortest durchführten und dieser positiv aus Amphetamine reagierte, wurde eine Blutprobenentnahme beim Fahrer veranlasst. Darüber hinaus fanden die Beamten in dem PKW Opel geringe Mengen rauschgiftverdächtiger Substanzen. Ob diese dem Fahrer oder den beiden Mitfahrern im Alter von 16 und 27 Jahren gehören, muss jetzt ermittelt werden. Die Beamten stellten neben den Drogen auch die Fahrzeugschlüssel des Autos sicher und übergaben die beiden Minderjährigen an ihren Angehörigen. Gegen den 16-Jährigen hat die Polizei Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. Zudem ist eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss aufgenommen worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell