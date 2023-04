Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: E-Bike-Fahrer von Kleintransporter erfasst und schwer verletzt

Warsow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Warsow ist am Donnerstagmorgen ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 67-Jährige die Straße "Am Bach" überquert haben und hierbei von einem herannahenden Kleintransporter erfasst worden sein. Der Fahrradfahrer stürzte daraufhin und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Vermutlich hatte der 67-Jährige vor dem Überqueren der Straße den fließenden Verkehr nicht beachtet, allerdings dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell