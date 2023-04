POL-RE: Herten: Hoher Schaden bei Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Am Montagmorgen, gegen 08:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Prosperstraße/Am Kämpchen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzen Autofahrer und einer leichtverletzten Autofahrerin. Eine 43-jährige Bottroperin fuhr nach ersten Erkenntnissen bei Rotlicht von der Straße Am Kämpchen in die Kreuzung ein. Ein 38-Jähriger aus Bottrop war auf der Prosperstraße unterwegs. Beide ...

