POL-RE: Gladbeck: Mutmaßlicher Drogenhandel aufgeflogen und professionelle Cannabisplantage sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Marihuana in nicht geringen Mengen sowie des illegalen Anbaus von Cannabis in nicht geringen Mengen leiteten die Kollegen am Donnerstagnachmittag ein Strafverfahren gegen einen 37-jährigen Gladbecker ein. Beamte des Wach- und Wechseldienstes kamen dem Mann auf die Schliche, als sie ihn während der Streifenfahrt bei einer verdächtigen Übergabe von Gegenständen mit einem 33-jährigen Gladbecker auf der Feldhauser Straße beobachteten. Sie hielten beide Männer an und kontrollierten sie. Bei dem 33-Jährigen fanden sie eine nicht geringe Menge mutmaßlicher Drogen (Marihuana) auf. Die Polizisten stellten das Tütchen sicher und schrieben später auch eine Anzeige. Den 37-Jährigen trafen sie fahrender Weise in einem Auto an. Bei ihm fanden sie einen künstlichen Penis ("Screeny Weeny") und Bargeld auf. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis - eine gesonderte Strafanzeige folgte. Sie nahmen beide Männer mit zur Wache. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen durch die Kripo beantragte die Staatsanwaltschaft Essen Durchsuchungsbeschlüsse, die vom zuständigen Amtsgericht erlassen wurden, und die Wohnräume des 37-Jährigen wurden durch die Ermittler durchsucht. Dabei fanden sie eine professionell aufgezogene Plantage mit erntereifen Cannabispflanzen und auch Aufzuchtequipment in einer Gladbecker Wohnung auf. Die Plantage nahm einen kompletten Wohnraum ein. Zudem konnten Druckverschlussbeutel und zwei bereits abgepackte Beutel mit einer mutmaßlich nicht geringen Mengen Marihuana aufgefunden werden. Die Kollegen stellten alles sicher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem wurde sein Wagen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Essen mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Gleiches gilt für das bei dem 37-Jährigen aufgefundene Bargeld. Die Ermittlungen dauern an.

