POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots) - Die Polizei nahm am Mittwoch einen 35-jährigen Waltroper nach einem schweren Diebstahl aus einem Auto fest. Am Donnerstag erließ eine Richterin beim Amtsgericht Recklinghausen ein Untersuchungshaftbefehl. Nun sitzt der Waltroper in U-Haft. Eine Zeugin informierte am Mittwoch gegen 17.40 Uhr die Polizei, nachdem eine Scheibe eines Autos an der Schulstraße eingeschlagen wurde. Sie sah einen ...

