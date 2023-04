Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Autoaufbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei nahm am Mittwoch einen 35-jährigen Waltroper nach einem schweren Diebstahl aus einem Auto fest. Am Donnerstag erließ eine Richterin beim Amtsgericht Recklinghausen ein Untersuchungshaftbefehl. Nun sitzt der Waltroper in U-Haft.

Eine Zeugin informierte am Mittwoch gegen 17.40 Uhr die Polizei, nachdem eine Scheibe eines Autos an der Schulstraße eingeschlagen wurde. Sie sah einen Verdächtigen in Richtung Düsterbeck flüchten. Polizeibeamte trafen den Verdächtigen, aufgrund der Beschreibung der Zeugin, an der Ecke Dortmunder Straße/ Velsenstraße an. Sie durchsuchten ihn und fanden dabei auch mutmaßliches Diebesgut auf, das sie sicherstellten. Den 35-Jährigen nahmen sie vorläufig fest und direkt mit zur Wache. Er steht im Verdacht für einen weiteren schweren Diebstahl vom 27.03.2023 an der Altenbredde verantwortlich zu sein. Auch in diesem Fall wurden persönliche Gegenstände aus einem Auto entwendet. Die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an.

Die Kripo prüft derzeit auch einen möglichen Zusammenhang zu mehreren gleichgelagerten Taten in Waltrop, die in den vergangenen Wochen zur Anzeige gebracht wurden.

