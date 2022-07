POL-DA: Zwingenberg: leichte Rauchgasvergiftung nach Löschversuch eines Kellerbrandes

Bensheim (ots) - Am Freitag, den 16.07.2022 kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Heidelberger Straße. Ein bislang noch unbekanntes Kraftfahrzeug befuhr die Heidelberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Hierbei beschädigte dieses einen auf der Gegenfahrspur ordnungsgemäß in einer Parkfläche geparkten schwarzen BMW. Am BMW wurde der Fahrerspiegel abgerissen. Es entstand ein ...

mehr