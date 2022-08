Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl eines Pkw

Weimar (ots)

Am 25.08.2022 gegen 04:00 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter einen in der Zöllnerstraße geparkten Pkw der Marke "Range Rover Sport", Farbe blau matt, Dach schwarz, schwarze Felgen mit roten Brems- sätteln. Der Halter wurde durch den Hersteller um 04.02 Uhr über den Eingang eines Diebstahl-Alarms in Kenntnis gesetzt, da war der Pkw bereits gestohlen. Vermutlich wurde die Fahrzeug-Elektronik und/oder das Keyless-Go-System manipuliert. Kurz nach Eingang des Diebstahl-alarms wurde auch das Ortungssystem abgeschalten. Es wurde eine bundesweite Fahndung eingeleitet. Der Range Rover wurde im Februar diesen Jahres erstmalig zugelassen, war also ein Neufahrzeug. Der Wert des Fahrzeuges beläuft sich auf 175.000 Euro.

