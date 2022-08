Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungseinbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung

Erfurt (ots)

Wie der Polizei am Wochenende mitgeteilt wurde, hatten es Einbrecher auf eine Wohnung im Erfurter Stadtteil Rieth abgesehen. In einem Mehrfamilienhaus in der Lowetscher Straße verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der Wohnung einer 45-jährigen Mieterin. Anschließend beschädigten sie im Wohnzimmer einen Laptop und ein Tablet. Weiterhin entwendeten sie einen Schlüssel. Der entstandene Schaden wurde auf über 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf. (DS)

