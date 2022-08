Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährliche Körperverletzung

Erfurt (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es Samstagmorgen kurz vor 6:00 Uhr auf dem Erfurter Fischmarkt. Zwei Personengruppen gerieten aus ungeklärter Ursache in Streit und beleidigten sich. In der Folge packte ein 23-Jähriger eine 16-Jährige am Hals und würgte sie einen Moment. Als ein Freund der Geschädigten dazwischen ging und den Täter schlagen wollte, ließ der Mann von der jungen Frau ab. Eine medizinische Behandlung wurde von allen Beteiligten vor Ort abgelehnt. Nach der Anzeigenaufnahme wurde die 16-Jährige an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell