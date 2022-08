Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schockanruf erfolgreich

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag kam es zu einem Schockanruf in Erfurt, bei dem ein Ehepaar 17.000 Euro an Betrüger verlor. Eine unbekannte Frau rief mit weinerlicher Stimme bei den Geschädigten an und gab sich als ihre Tochter aus. Anschließend wurde das Telefonat von einer vermeintlichen Polizistin fortgeführt. Diese berichtete, dass die Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem ein Kind getötet wurde. Zur Abwendung der Untersuchungshaft solle nun eine Kaution gezahlt werden. Die fürsorglichen Eltern kamen der Aufforderung nach und übergaben wenig später 17.000 Euro an einen unbekannten Täter. Kurze Zeit später flog der Betrug auf. (DS)

