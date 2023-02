Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit hohem Sachschaden in der Schützenstraße

Eine Landmaschine mit zwei beladenen Anhängern befuhr am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, die Schützenstraße. In Höhe der Jugendherberge gaben die Sicherungsstifte direkt nach der Zugmaschine nach und beide Hänger machten sich bergab selbstständig. Bis zum Stillstand wurden insgesamt zwei geparkte Pkw gerammt und einer gestreift. An den beiden für den Endstand sorgenden Pkw entstand ein Gesamtschaden von circa 70.000 Euro. Weitere geschätzte 1500 Euro Schaden entstanden an den gestreiften Pkw und dem Parkplatzboden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

