Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person++

Am 28.08.2023 kam es um 11:43 Uhr auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Bottrop zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 83-jähriger Fahrzeugführer aus Gelsenkirchen befuhr mit seinem Pkw die BAB 31 in genannter Richtung und fuhr in Höhe der Anschlussstelle Rhede aus derzeit unbekannten Gründen auf einen vor ihm befindlichen Lkw auf. Dabei prallte er gegen den hinteren rechten Teil des Sattelzuges. Danach kollidierte der Pkw noch mit der Außenschutzplanke und anschließend mit der Mittelschutzplanke. Der 83-jährige Mann wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Der 59-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb nach ersten Erkenntnissen körperlich unversehrt. Der Pkw wies einen Totalschaden auf und musste geborgen werden. Am Sattelzug entstand Sachschaden im Bereich des Hecks. Mehrere Einsatz-und Rettungskräfte aus dem Emsland und Ostfriesland waren vor Ort. Die Autobahn 31 musste in Fahrtrichtung Bottrop zwischen den Anschlussstellen Papenburg und Rhede für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat ein spezialisiertes Unfallaufnahmeverfahren durchgeführt und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Die Autobahnpolizei Leer sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können.

Hinweise bitte an die zuständige Dienststelle unter: Autobahnpolizei Leer 0491-960740

