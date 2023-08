Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.08.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Fahrradcomputer entwendet++Diebstahl aus Handtasche++Betrug durch angeblichen Onlineservice++

Borkum - Fahrradcomputer entwendet

Am Montag wurde bei der Polizei auf Borkum angezeigt, dass es bereits am 25.08.2023 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:15 Uhr zu dem Diebstahl eines Fahrradcomputers kam. Der Computer befand sich aufgesteckt, aber unbefestigt, an einem Miet-Pedelec, welches zur genannten Zeit kurz an einem Fahrradabstellplatz im Ostland nahe einer Milchbude abgestellt worden war. Die Polizei Borkum weist daraufhin, dass dieses bereits der dritte Diebstahl einer solchen Fahrradbedieneinheit in wenigen Wochen war und alle Geräte nicht gesondert gesichert waren. Daher wird empfohlen, lose aufgesteckte Bedienteile auch bei nur kurzer Abwesenheit abzunehmen oder diese besonders gegen Diebstahl zu sichern.

Leer - Diebstahl aus Handtasche

Während die Geschädigte durch ein Telefonat abgelenkt war, nutzen derzeit unbekannte Täter die Tatsache aus, dass die Handtasche der 59-jährigen Leeranerin geöffnet neben ihr stand. Während der Vorfalls hielt sich die Frau im Außenbereich eines Restaurants in der Ledastraße auf. Nachdem sie dort noch gegen 13:00 Uhr ihre Rechnung bezahlt hatte, erhielt sie einen Anruf, den sie vor Ort annahm. Die Frau bemerkte noch zwei männliche Personen, die ihr näher als gewöhnlich gekommen waren und stellte direkt danach das Fehlen der Geldbörse fest. Dabei kamen der Frau neben 350 Euro Bargeld auch noch Zahlungskarten und weitere persönliche Dokumente abhanden. Die beiden männlichen Personen kann sie grob beschreiben und gibt das Alter der Männer mit ca. 35 Jahren an. Zudem waren die Personen schlank und mit enggeschnittenen Jeans und Polo-Shirts bekleidet. Weitere Details sind nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren. Die Polizei weist erneut daraufhin, dass auf Wertsachen, insbesondere auf mitgeführte Handtaschen, ein besonderes Augenmerk gelegt werden muss.

Rheiderland - Betrug durch angeblichen Onlineservice Um für den "schönsten Tag im Leben" alles richtig zu machen und alle Unterlagen rechtzeitig zusammenzutragen, beantragte eine 27-jährige Rheiderländerin zwei beglaubigte Abschriften aus dem Geburtenregister ihres Heimatortes Weener. Dazu nahm sie den seriös wirkenden Service eines Online-Portals in Anspruch, welches damit wirbt, gegen eine Servicegebühr standesamtliche Dokumente schnell und einfach zu besorgen. Da pro Abschrift eine Service Gebühr von 9,99 Euro fällig wurden und dann mögliche Gebühren des Amtes, erteilte die junge Frau eine Einzugsermächtigung. Nach einiger Zeit zog sie dann bei der zuständigen Behörde die Erkundigung ein, ob denn mit der Beantragung über das Online-Portal alles geklappt hätte und bekam die Auskunft, dass solche Beantragungen über Drittanbieter überhaupt nicht möglich sind. Allerdings gab man ihr dort auch den Tipp, dass sie bei einer Einzugsermächtigung per Lastschrift auch die angeblichen Gebühren zurückfordern könne, was sie auch umgehend tat und anschließend die Polizei über den Vorgang informierte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es im Internet von solchen angeblichen Serviceanbietern wimmelt. Da diese Urkundenbeantragungen über Dritte nicht möglich sind, handelt es sich um reine Abzocke. Die Verbrauchschutzzentralen warnen regelmäßig vor diesen Betrugsportalen. Egal, ob eine Abschrift aus dem Geburtsregister, eine Ehe- oder Strebeurkunde oder auch ein Führungszeugnis benötigt wird, immer sind die Ämter der Städte, Samtgemeinden oder Gemeinden zuständig und Antragsteller können sich für alle Auskünfte an die Bürgerämter wenden. Geben sie niemals persönliche Auskünfte auf nicht geprüften Onlineportalen ein und informieren sie sich auf den offiziellen Seiten des Serviceportals Niedersachen, welches vom niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport zur Verfügung gestellt wird, unter: https://service.niedersachsen.de/

